Соціальна мережа Facebook видалила пост українського посла в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, визнавши його таким, що розпалює ненависть та ворожнечу.

У ньому Перебийніс критикує “історичну” статтю Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – ніби-то один народ.

Посол відреагував на цей інцидент наступним постом, у якому виклав скріншот попереднього, та написав:

– Видалили мій пост. Цікаво, що це за слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але “вони” розуміють, що “вони” це “вони”, – зазначив Перебийніс.

У попередньому пості, який видалив Facebook, посол дійсно жодного разу не згадав назви жодної з національностей.

– Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували впродовж кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають, – йдеться у публікації.

Стаття Путіна про Україну

12 липня на офіційному сайті Кремля була опублікована пропагандистська стаття президента РФ Володимира Путіна.

У тексті йдеться про одвічну “історичну єдність” двох народів і містяться усі основні пропагандистські наративи про Україну, зокрема про походження назви та СРСР.

Вона опублікована двома мовами – українською і російською, а більше про те, що написав Путін у статті про Україну, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Євген Перебийніс