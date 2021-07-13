Социальная сеть Facebook удалила пост украинского посла в Чешской Республике Евгения Перебийноса, признав его таким, который разжигает ненависть и вражду.

В нем Перебийнис критикует “историческую” статью Владимира Путина о том, что украинцы и россияне — будто бы один народ.

Посол отреагировал на этот инцидент следующим постом, в котором выложил скриншот предыдущего, и написал:

— Удалили мой пост. Интересно, что это за слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо. Но “они” понимают, что “они” это “они”, — отметил Перебийнис.

В предыдущем посте, который удалил Facebook, посол действительно ни разу не упомянул названия ни одной из национальностей.

— Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают, — говорится в публикации.

Статья Путина об Украине

12 июля на официальном сайте Кремля была опубликована пропагандистская статья президента РФ Владимира Путина.

В тексте говорится про извечное “историческое единство” двух народов и содержатся все основные пропагандистские нарративы об Украине, в частности о происхождении названия и СССР.

Она опубликована на двух языках — украинском и русском, а больше о том, что написал Путин в статье об Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Евгений Перебийнос