В Україні можуть створити військово-консультативну і навчальну місію ЄС

В Україні може з’явитися військово-консультативна та навчальна місія Європейського Союзу. Варіанти її створення розглянуть посли країн-учасниць ЄС.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

the EU is considering various options for a military advisory & training mission in #Ukraine as a complement to the civilian mission that has been there since 2014. #Crimea #Russia https://t.co/w3Bwx3rSOk

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 16, 2021