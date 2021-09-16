В Україні можуть створити військово-консультативну і навчальну місію ЄС

В Україні може з’явитися військово-консультативна та навчальна місія Європейського Союзу. Варіанти її створення розглянуть посли країн-учасниць ЄС.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

– ЄС розглядає різні варіанти військової консультативної та навчальної місії в Україні як доповнення до цивільної місії, яка діє там з 2014 року, – написав він у Twitter.

the EU is considering various options for a military advisory & training mission in #Ukraine as a complement to the civilian mission that has been there since 2014. #Crimea #Russia https://t.co/w3Bwx3rSOk — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 16, 2021

У документі, наданому для обговорення, зазначається, що для потенційної військової та консультативної навчальної місії ЄС (EUATM) необхідно 60 співробітників.

Передбачається, що вона працюватиме для консультування департаменту освіти Міністерства оборони та Генерального штабу щодо впровадження плану реформування професійної військової освіти.

Крім того, у документі зазначається, що така місія може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу, посилення залучення ЄС і висловлення солідарності з Україною у зв’язку зі збройною агресією Росії.

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Загалом у документі викладено чотири можливі варіанти співпраці. Три з них мають менший масштаб. А от один із варіантів передбачає, що експерти ЄС можуть бути залучені на підтримку представництва Євросоюзу в Києві.

Європейський Союз створив дві цивільні місії у нашій країні, найбільша з яких – Консультативна місія ЄС, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах. Її завдання – реформування сектору цивільної безпеки.

Вона була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок анексії Криму Росією. Є також менша місія, створена в 2005 році для покращення безпеки вздовж молдовсько-українського кордону.