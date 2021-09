В Украине могут создать военно-консультативную и учебную миссию ЕС

В Украине может появиться военно-консультативная и учебная миссия Европейского Союза. Варианты ее создания рассмотрят послы стран-участниц ЕС.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

the EU is considering various options for a military advisory & training mission in #Ukraine as a complement to the civilian mission that has been there since 2014. #Crimea #Russia https://t.co/w3Bwx3rSOk

