В Украине могут создать военно-консультативную и учебную миссию ЕС

В Украине может появиться военно-консультативная и учебная миссия Европейского Союза. Варианты ее создания рассмотрят послы стран-участниц ЕС.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

— ЕС рассматривает различные варианты военной консультативной и учебной миссии в Украине как дополнение к гражданской миссии, которая действует там с 2014 года, — написал он в Twitter.

the EU is considering various options for a military advisory & training mission in #Ukraine as a complement to the civilian mission that has been there since 2014. #Crimea #Russia https://t.co/w3Bwx3rSOk — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 16, 2021

В документе, предоставленном для обсуждения, отмечается, что для потенциальной военной и консультативной учебной миссии ЕС (EUATM) необходимо 60 сотрудников.

Предполагается, что она будет работать для консультирования департамента образования Министерства обороны и Генерального штаба по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

Кроме того, в документе отмечается, что такая миссия может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала, усиления привлечения ЕС и выражения солидарности с Украиной в связи с вооруженной агрессией России.

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В целом в документе изложены четыре возможные варианты сотрудничества. Три из них имеют меньший масштаб. А вот один из вариант предусматривает, что эксперты ЕС могут быть привлечены для поддержки представительства Евросоюза в Киеве.

Европейский Союз создал две гражданские миссии в нашей стране, крупнейшая из которых — Консультативная миссия ЕС, где работают 300 человек в Киеве и четырех других городах. Ее задача — реформирование сектора гражданской безопасности.

Она была запущена в конце 2014 как прямое следствие аннексии Крыма Россией. Есть также миссия поменьше, созданная в 2005 году для улучшения безопасности вдоль молдавско-украинской границы.