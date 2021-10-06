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Тетяна Забожко |

ЦВК затвердила бюлетені на довибори в Раду

Вибори

Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів з проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня для голосування в одномандатних виборчих округах №184 та №197.

Текст виборчих бюлетенів друкуватиметься державною мовою лише з одного боку на аркуші світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами.

Фарби на захисних графічних антисканерних елементах матимуть флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання.

А певні елементи втрачатимуть забарвлення під впливом температур.

Номер виборчої дільниці проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

У 184-му виборчому окрузі бюлетень буде розміром 200 х 400 мм, а в 197-му – 200 х 600 мм.

– Щоб не дезорієнтувати виборця, порядкові номери, зазначені у виборчому бюлетені, не будуть змінюватися, якщо ЦВК скасує реєстрацію кандидата в депутати чи кандидат у депутати вибуде з балотування, – зазначив член ЦВК Сергій Постівий.

Окрім того, ЦВК утворила контрольну комісію, яка стежитиме за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві.

Фото: Dreamstime

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