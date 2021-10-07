Верховна Рада у четвер, 7 жовтня, збереться на два засідання – чергове та позачергове. Онлайн-трансляцію обох можна переглянути на сайті Факти ICTV.

Сьогодні народні обранці голосуватимуть за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Два дні тому вони відсторонили Разумкова від головування на двох пленарних засіданнях Верховної Ради та проголосували за те, щоб розгляд питання щодо його відкликання з посади голови відбувся 7 жовтня.

Вестиме сьогоднішнє засідання голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Згідно із регламентом, головуючого обирали серед нардепів, які не підписали пропозицію про відкликання Разумкова.

А на позачерговому засіданні, яке відбудеться о 16.00, нардепи розглянуть сім законопроектів щодо пенсійного забезпечення українців.

Йдеться, зокрема, про осучаснення та підвищення пенсій, встановлення мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної зарплати, уточнення порядку виплати пенсії, а також збільшення пенсій чорнобильцям.