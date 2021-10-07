У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада збереться на два засідання – чергове та позачергове. Найголовніше питання порядку денного – відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Народні депутати також розглянуть кілька законопроектів у першому та ругому читанні.

Перше читання:

проект закону (№5719) про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів;

зміни до статті 23 закону Про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо гарантій адвокатської діяльності (№4612);

законопроект (№5010)про внесення змін до розділу Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України;

повторне перше читання змін до закону Про аграрні розписки щодо функціонування та обігу аграрних розписок (№2805-д);

також повторне читання законопроекту про Установу бізнес-омбудсмена в Україні (№3607).

Питання другого читання:

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним (№2515);

законопроект (№3959-1) про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України;

проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (№5542-1);

зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Нацбанком для складання Бюджетної декларації (№5853);

проект закону (№4229)про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів та закону Про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів;

два законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників (№5695, 5695-1).

О 16.00 на вимогу 153 нардепів відбудеться також позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть кілька законопроектів щодо пенсійного забезпечення.

Зокрема, про осучаснення та підвищення розмірів пенсій, встановлення мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної зарплати, уточнення порядку виплати пенсії, збільшення пенсій чорнобилцям тощо. Загалом – сім законопроектів.

У вівторок, 5 жовтня спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях Верхрвної Ради.

Після цього 246 народних депутатів проголосували за те, щоб розгляд питання щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту відбувся у четвер, 7 жовтня.