Комітет Ради повинен розглянути ситуацію з Третьяковою 20 жовтня – Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук звернувся до голови регламентного комітету з проханням розглянути звернення фракцій і груп з вимогою тимчасово відсторонити нардепа від Слуги народу Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях і відкликати її з посади голови комітету з питань соцполітики.

Парламентарі виступили з такою вимогою після того, як Третьякова неетично висловилася про смерть свого колеги народного депутата від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова.

– Я відразу зазначив, що життя людини є найвищою цінністю, тому ні у кого немає права плюндрувати її світлу пам’ять. Крім того, свобода слова означає відповідальність. Я дав доручення розглянути це питання на регламентному комітеті, тому що ані голова Верховної Ради, ані президія таких рішень не ухвалює, – пояснив Стефанчук під час брифінгу.

Спікер парламенту сподівається, що профільний комітет розгляне ситуацію, що склалася довкола Галини Третьякової, у середу 20 жовтня.

8 жовтня народний депутат від фракції Слуга народу Галина Третьякова потрапила у скандал через неетичне висловлювання про померлого нардепа Антона Полякова.

За словами народного депутата від депутатської групи За майбутнє Ігоря Палиці, у чаті Слуги народу на смерть Полякова вона відреагувала, написавши: На одного ворога менше.

Після цього співголова групи За майбутнє Тарас Батенко заявив, що глави низки фракцій і груп Верховної Ради зібрали підписи і звернулися із закликом до спікера парламенту і керівника регламентного комітету відкликати Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики.