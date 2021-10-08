Народний депутат від фракції Слуга народу Галина Третьякова, яка за сумісництвом очолює Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, потрапила у скандал через неетичне висловлювання про померлого нардепа Антона Полякова.

Так, народний депутат від депутатської групи За майбутнє Ігор Палиця з трибуни парламенту заявив, що в чаті Слуги народу з’явився коментар Галини Третьякової. За його словами, на новину про смерть вона відреагувала, написавши: На одного ворога менше.

Зі свого боку голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія з трибуни Верховної Ради вибачився за таке висловлювання Галини Третьякової.

Він зазначив, що всі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи з вимогою відсторонити Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів.

Зі свого боку співголова депутатської групи За майбутнє Тарас Батенко додав, що глави всіх фракцій і груп Верховної Ради, крім Слуги народу, зібрали підписи і звернулися із закликом до спікера парламенту і керівника регламентного комітету відкликати Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики.

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата від депутатської групи За майбутнє. Його у непритомному стані виявили на задньому сидінні автомобіля таксі.

Транспортний засіб порушив правила дорожнього руху, через що його зупинили патрульні. Водій таксі розповів поліції, що підібрав Полякова на зупинці, дорогою його нудило і стало зле.

Київська міська прокуратура причиною смерті Антона Полякова назвала гостру серцеву недостатність.