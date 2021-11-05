Разумков створює в Раді міжфракційне об’єднання Розумна політика

У Верховній Раді з`явиться нове міжфракційне об’єднання Розумна політика, яке створює екс-спікер парламенту Дмитро Разумков.

До нього входитиме 25 народних депутатів, які не голосували за його відставку, підтвердив сам Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Я впевнений, що це не межа, і люди приєднуватимуться. Люди розумітимуть, куди потрібно рухатися і виконувати нарешті ті обіцянки і дотримуватися тих принципів, з якими ми всі йшли, – наголосив він.

Разумков також назвав імена кількох народних депутатів, які приєднаються до Розумної політики. Це народні депутати від Слуги народу Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василь Мокан та Неллі Яковлєва, нардеп від Батьківщини Андрій Ніколаєнко та позафракційна депутатка Людмила Буймістер.

7 жовтня Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера.

Найбільше голосів за дала фракція Слуга народу – 215, пояснивши це тим, то він начебто відступив від загальних принципів партії, тому більше не є членом команди і не може представляти політсилу на такій високій посаді.