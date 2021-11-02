Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці жовтня 2021 року, то п’ятивідсотковий бар’єр могли б подолати сім партій. При цьому підтримка політсили Слуга народу, яка зараз має монобільшість у ВР, знизилася.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 21-23 жовтня.

Так, п’ятивідсотковий бар’єр зараз долають партії: Слуга народу, Європейська Солідарність, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Сила і честь, Наші, Українська стратегія Гройсмана.

За партію Слуга народу готові віддати голоси 20,4% респондентів (серед тих, які збираються проголосувати та вже визначилися із вибором). За даними вересневого опитування, рейтинг цієї політсили складав 25,8%. Відтак підтримка Слуги народу від початку осені впала на 5,4%.

За Європейську Солідарність проголосували б 15,8% опитаних (на початок вересня рівень підтримки складав 14,1%).

На третій позиції – Опозиційна платформа – За життя, яку готові підтримати 12% респондентів (від початку осені цей показник практично не змінився: у вересні було 12,4%).

На четвертій позиції – Батьківщина з 10,9% підтримки (у вересні було 10,6%).

Рейтинг інших партій дещо нижчий. Так, за Силу і честь зараз готові проголосувати 6,4% респондентів (у вересні було 4,9%); за партію Наші – 6,3% (у вересні було 4,7%); за Українську стратегію Гройсмана – 5,3% (у вересні – 4,5%).

Проте ці партії теоретично долають п’ятивідсотковий бар’єр.

Підтримка інших політсил – нижча: у Радикальної партії – 4,8%, у партії УДАР Віталія Кличка – 4,2%, у ВО Свобода – 2,9%. Партія Голос, яка на минулих парламентських виборах у 2019 році пройшла до Верховної Ради, зараз має 2,2% підтримки.

Соціологи провели опитування 21-23 жовтня 2021 року серед мешканців України віком від 18 років. Воно проходило в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Респондентів обирали за допомогою випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Загалом було опитано 2 500 людей. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради пройшли п’ять партій: Слуга народу (43,16% голосів), Опозиційна платформа – За життя (13,05%), ВО Батьківщина (8,18%), Європейська Солідарність (8,10%) і Голос (5,82%).