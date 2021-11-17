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Янукович і Путін зідзвонювались 11 разів у період розстрілів на Майдані – слідство

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
революція гідності, майдан

Під час Революції гідності, з 18 до 20 лютого 2014 року, в період розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 11 разів телефонував російському президенту Володимиру Путіну. 

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Денис Іванов.

– У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за допомогою спеціального урядового зв’язку говорив з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, зафіксовано 11 з’єднань з президентом Росії Путіним, – розповів він.

Денис Іванов додав, що тодішній міністр внутрішніх справ України Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, а екс-глава СБУ Олександр Якименко – тричі з директором ФСБ Росії.

Усі ці дзвінки відбувалися в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані під час Революції гідності у 2014 році.

17 листопада слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців у справах розстрілу мітингувальників під час Євромайдану (серед них є вже згадані Захарченко та Якименко).

Оскільки екс-високопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, розслідування у кримінальному провадженні відбувалося за заочною процедурою.

Стороні захисту надали доступ до матеріалів, а після ознайомлення до суду направлять обвинувальний акт.

Фото: Dreamstime

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