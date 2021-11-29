Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не збирається звертатися до Конституційного суду з приводу перенесення парламентських виборів в Україні.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо ймовірності перенесення виборів до ВР.

У Стефанчука, зокрема, запитали, чи обговорював він із нардепами перенесення дати виборів та чи буде звертатися з цього питання до Конституційного суду.

Спікер парламенту у відповідь запевнив, що не підписуватиме таке конституційне подання до КСУ.

– Я звертатися до Конституційного суду не буду. Але водночас я не заперечую право, яким наділені 45 народних депутатів: з будь-якого питання звернутися до Конституційного суду… Я таке конституційне подання підписувати не буду, – наголосив Стефанчук.

26 листопада президент Володимир Зеленський під час прес-конференції висловив думку, що дату наступних виборів до Верховної Ради може назвати Конституційний суд України. За його словами, нардепи повинні вирішити, чи звертатися до КСУ з відповідним проханням.

Згідно з Конституцією України, термін повноважень парламенту становить п’ять років. Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року.

Підставою для звернення нардепів до Конституційного суду може стати те, що в разі проведення виборів саме в цю дату термін повноважень Верховної Ради становитиме трохи більше чотирьох років (оскільки позачергові вибори до ВР відбулися 21 липня 2019 року).

Фото: Верховна Рада