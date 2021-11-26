Дату наступних виборів до ВР повинен назвати Конституційний суд – Зеленський

Дату наступних виборів до Верховної Ради повинен назвати Конституційний суд України. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

За його словами, народні депутати повинні вирішити, чи варто їм звертатися до суду з відповідним проханням.

– Депутати, якщо захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Я вважаю, це правильне рішення, – зазначив він.

Згідно з Конституцією України, термін повноважень Верховної Ради становить п’ять років. Чергові парламентські вибори мають відбутися 29 жовтня 2023 року.

Підставою для звернення до Конституційного суду може стати те, що у разі проведення виборів у цю дату, термін повноважень Верховної Ради становитиме тільки чотири роки та чотири місяці.

Тому у нардепів є підстави звернутися до суду з проханням уточнити терміни проведення наступних виборів до Верховної Ради.