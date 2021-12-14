Ціни на газ – це дія Росії: Шуляк про причини подорожчання

Підвищення цін на газ є наслідком дій Російської Федерації. Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV заявила Олена Шуляк – голова партії Слуга народу.

– Те, що зараз відбувається з цінами на газ, – це, давайте визнавати, дія агресора, дія Російської Федерації. І від цих дій потерпає не лише Україна, а й європейські країни. Ми зараз перебуваємо у тій війні, яку Росія веде не тільки на сході України, а й у цій ціновій газовій війні.

На думку Шуляк, у таких ситуаціях потрібно показувати свою єдність.

– Мені здається, у нас вийшло як у держави об’єднати уряд, Нафтогаз, законодавців, органи місцевого самоврядування. На сьогодні тепло у домівках у наших громадян є. Тарифи на газ є сталими, невеликими, і держава може їх сьогодні забезпечити.

Голова президентської партії наголосила, що органам місцевого самоврядування з державного бюджету дали можливість дофінансувати потребу, щоб без проблем пройти опалювальний сезон.

13 грудня ціна на газ у Європі знову підвищилася і перевищила $1,3 тис. за 1 тис. куб м. Це найбільша вартість з жовтня 2021 року.

Зростання ціни на газ пов’язують із заявою міністра закордонних справ Німеччини про те, що російський газопровід Північний потік-2 не може бути схвалений і запущений.

Водночас голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко запевнив, що опалювальний сезон пройде без перебоїв. За його словами, у сховищах достатньо газу.

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