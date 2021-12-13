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Факти / Світ

Через заяви щодо Північного потоку-2: ціна на газ у Європі перевищила $1,3 тис.

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
транзит газу

Спотова ціна газу в Європі знову зросла. Вона перевищила $1 350 за тисячу кубічних метрів.

Це максимальний показник з початку жовтня цього року. Так, вранці 13 грудня ціна найближчого, січневого ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла на 7,5% від показника, який був 10 грудня.

Вона сягнула €116,395 за МВт-год або $1 358 за тисячу кубометрів.

На зростання ціни газу в Європі могла виплинути заява Анналени Бербок – міністра закордонних справ Німеччини. За її словами, російський газопровід Північний потік-2 поки що не може бути схвалений і запущений.

Все через те, що він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства.

16 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) призупинило процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу Північний потік-2.

Оператор Nord Stream 2 AG наразі має не ту організаційну структуру, яка б відповідала законам ФРН. Компанія Nord Stream 2 AG має швейцарську реєстрацію. А регулятор наполягає, що оператором газопроводу має бути німецька юридична особа.

Тому процедура сертифікації призупинена до завершення створення в Німеччині дочірньої компанії Nord Stream 2 AG для експлуатації німецької ділянки газогону.

Джерело: Біржа ICE Futures

Фото: Depositphotos

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