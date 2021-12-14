Цены на газ — это действие России: Шуляк о причинах подорожания

Повышение цен на газ является следствием действий Российской Федерации. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV заявила Елена Шуляк – глава партии Слуга народа.

– То, что сейчас происходит с ценами на газ – это, давайте признавать, действие агрессора, действие Российской Федерации. И от этих действий страдает не только Украина, а страдают европейские страны. Мы сейчас находимся в той войне, которую Россия ведет не только на востоке Украины, но и в этой ценовой газовой войне.

По мнению Шуляа, в таких ситуациях нужно показывать свое единство.

– Мне кажется, у нас получилось как у государства объединить правительство, Нафтогаз, законодателей, органы местного самоуправления. На сегодняшний день тепло в домах у наших граждан есть. Тарифы на газ являются постоянными, небольшими, и государство может их сегодня обеспечить.

Глава президентской партии подчеркнула, что органам местного самоуправления из государственного бюджета предоставили возможность дофинансировать необходимость, чтобы без проблем пройти отопительный сезон.

13 декабря цена на газ в Европе снова повысилась и превысила $1,3 тыс. за 1 тыс. куб м. Это самая большая стоимость с октября 2021 года.

Рост цены на газ связывают с заявлением министра иностранных дел Германии о том, что российский газопровод Северный поток-2 не может быть одобрен и запущен.

В то же время председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заверил, что отопительный сезон пройдет без перебоев. По его словам, в хранилищах достаточно газа.

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