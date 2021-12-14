Вітренко запевнив, що опалювальний сезон мине без перебоїв

Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко запевнив, що у сховищах достатньо кількість газу та опалювальний сезон мине без перебоїв. Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

— У нас у сховищах нормальні обсяги газу. Нормальні – це такі ж, як, коли прем’єр-міністром був Володимир Гройсман, тому з точки зору очікувань за нормальних обставин немає бути проблем. Як тоді ми проходили безперебійно зиму так і зараз ми маємо це зробити. Ми повинні розуміти, що обсяги нарахування до сплати за, наприклад, жовтень минулого року, вони включають ті обсяги, які реально були спожиті. Тобто, це не тільки питання ціни, але й обсягів. Цього жовтня споживання населенням (газу, – Ред.) зросло, – сказав він.

Нагадаємо, з 1 грудня для клієнтів постачальника останньої надії, функції якого виконує Нафтогаз, зросла ціна на газ.

У Нафтогазі також пояснили, що не встановлюють ціну для клієнтів ПОН – вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника останньої надії.