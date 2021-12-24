Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку

Офіс генерального прокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Прокурори просять взяти його під арешт з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Також Печерський суд столиці провів закрите засідання, під час якого слідчий суддя погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Петра Порошенка для доправлення до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.

20 грудня п’ятому президенту України, лідеру і народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Слідчі вважають, що він нібито сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

За словами правоохоронців, вони зібрали достатньо доказів, які вказують на те, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента, начебто використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб розірвати контракти з Південно-Африканською Республікою на постачання вугілля в Україну

Також слідчі припускають, що після цього на вимогу представників РФ Петро Порошенко начебто організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територій.

Петра Порошенка наразі в Україні немає. 18 грудня він полетів до Туреччини на зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм, а 20-22 грудня – брав участь у міжнародній конференції у Польщі.

Петро Порошенко повідомив, що повернеться в Україну наступного року в першій половині січня.