Суд заочно заарештував Азарова у справі про держзраду

У середу, 20 жовтня, Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова через Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування флоту РФ в Криму до 2042 року.

Азарова прокурори підозрюють у державній зраді. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином сторона звинувачення може розпочати процедуру екстрадиції. Прокурори звернуться до суду за дозволом провести спеціальне досудове розслідування.

За версією слідства, колишній прем’єр-міністр за попередньою змовою із четвертим президентом України Віктором Януковичем порушив Конституцію і Закон Про міжнародні договори та підписав розпорядження про схвалення Харківських угод на користь РФ.

Згідно з цим документом, було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.

Що таке Харківські угоди

У 2010 році четвертий президент України Віктор Янукович і президент РФ Дмитро Медведєв підписали Харківські угоди. Документ передбачав, що Чорноморський флот РФ може перебувати у Севастополі з 2017 до 2042 року.

Але вже у березні 2021 року під час засідання РНБО доручила СБУ з’ясувати обставини підписання Харківських угод. Водночас СБУ почала досудове розслідування за фактом вчинення державної зради.

24 березня цьогоріч Миколі Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди.

Тоді слідство встановило, що 20 квітня 2010-го під час візиту в Росію Азаров погодився продовжити термін перебування флоту РФ на території України, щоб нібито отримати знижку на газ.

А з 21 до 23 квітня 2010 року він зробив усе, щоб міністерства та інші центральні органи виконавчої влади та правоохоронні органи ратифікували підписані Харківські угоди, тоді як документ не розглянули уповноважені органи.

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