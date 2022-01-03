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Факти / Україна / Політика

Ключова тема переговорів: в Офісі президента повідомили деталі розмови з Байденом

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зеленський Байден

Відбулася третя за останній час телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена. Ключовою темою переговорів стала ситуація на Донбасі та нарощування військ РФ поблизу українських кордонів.

За даними Офісу президента, переговори президентів тривали понад півтори години у ніч з 2 на 3 січня.

Зеленський подякував Байдену за готовність до рішучих відповідей у разі збройної агресії Росії та принцип уряду США – нічого про Україну без України.

– Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а й європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях, – переконаний глава держави.

Байден наголосив про незмінну підтримку Америкою суверенітету та територіальної цілісності України, а також євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Президенти обговорили кроки України у межах Мінського та Нормандського форматів, наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль для деескалації ситуації на Донбасі та біля державних кордонів.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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