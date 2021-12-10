9 грудня відбулись переговори президента України Володимира Зеленського та очільника Сполучених Штатів Джо Байдена.

Центральною темою розмови було обговорення саміту президента США та глави Кремля Володимира Путіна 7 грудня.

Телефонний дзвінок орієнтовно мав відбутися о 19.30, але почався із невеличкою затримкою.

Близько 22.00 глава Офісу президента Андрій Єрмак сповістив про завершення телефонного дзвінка.

За його словами, розмова тривала майже півтори години “в дуже відвертій та прямій атмосфері”.

Байден повторив заяви, озвучені в Білому домі 7 грудня, про те, що чітко попередив Путіна про наслідки в разі ескалації або вторгнення на територію України та пригрозив йому “безпрецедентними санкціями, якщо таке трапиться”.

Наголосив Байден і на тому, рішення України щодо вступу до НАТО залежить лише від неї та членів Північноатлантичного альянсу.

Пообіцяв очільник Білого дому Україні всю необхідну допомогу для відсічі в разі загрози та привітав країну “із значним прогресом у проведенні реформ”.

Згодом про підсумки переговорів сповістив у Twitter і Володимир Зеленський.

– Завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні, – лаконічно проінформував громадськість глава держави.

Завершив півторагодинну розмову з @POTUS. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні. pic.twitter.com/rialXAQGxq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

У прес-службі глави держави зауважили, що президенти предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України в протидії гібридній агресії, що триває, та зупинились на питанні енергетичної безпеки нашої держави.

– Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект Північний потік-2 виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії, – повідомили в Офісі президента.

За словами заступника керівника Офісу президента Андрія Сибіги, прозвучала 9 грудня й інформація про те, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин із главою РФ Володимиром Путіним.

– Ми сподіваємося, що, зокрема, за підтримки наших партнерів, ця розмова відбудеться, – зазначив Андрій Сибіга.

Питання України порушили й під час прес-конференції в Білому домі. Журналістів, зокрема, цікавило, чи не рекомендувала адміністрація США Україні поступитися територіями заради врегулювання конфлікту з Росією.

Речниця Білого дому Джен Псакі цю інформацію категорично спростувала.

Нагадаємо, 6 грудня американська журналістка та репортерка Білого дому Наталя Бертран зазначила, що після розмови з Путіним Джо Байден має намір провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Цю інформацію 7 грудня підтверджували і в Офісі президента.

Однак після перемовин із главою РФ радник із національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі заявив, що очільник Сполучених Штатів Джо Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня.