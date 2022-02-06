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Факти / Україна / Політика

Україна вживає превентивних заходів на тлі російсько-білоруських навчань – Резніков

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Олексій Резніков

Міністерство оборони України та розвідка уважно спостерігають за російсько-білоруськими навчаннями, а також розгортанням російських військ на кордоні, в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях.

За даними Міноборони, українська розвідка обмінюється інформацією у режимі реального часу з міжнародними союзниками.

– Наразі всі події, що фіксуються, є очікуваними та відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів, – повідомляє оборонне відомство.

Уточнюється, що плановими заходами щодо запобігання всім можливим загрозам займаються ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, СБУ та інші правоохоронні органи.

У Міноборони нагадали, що найближчими днями і до 20 лютого відбудуться російсько-білоруські навчання, на тлі яких проводитиметься навчання підрозділів Південного військового округу РФ.

– До Білорусі прибувають частини зі Східного та Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді, – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, генерал-лейтенант Валерій Залужний говорив про те, що з жовтня 2021 Збройні сили вживають усіх заходів для того, щоб можна було дати відсіч агресору.

Він наголосив, що в Україні проводяться скоординовані заходи для припинення будь-яких провокацій з боку РФ. У країні проводяться навчання, а також відбувається розгортання Сил територіальної оборони ЗСУ.

Резніков наголосив, що військова допомога, яку Україні надають міжнародні союзники, значно підвищила можливості для спротиву зовнішнім загрозам. Зокрема, українські бійці активно тренуються із оборонною зброєю, наданою низкою країн. Окрім іншого, в Україні проводяться навчання та підготовка мирного населення через можливість бойових дій у міських умовах.

Міністр додав, що в Україні реалістично оцінюють ситуацію, оскільки мають у своєму розпорядженні всю необхідну інформацію.

Резніков наполіг на тому, що ймовірність ескалації поки що оцінюється як низька.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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