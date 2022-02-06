Украина принимает превентивные меры на фоне российско-белорусских учений — Резников

Министерство обороны Украины и разведка внимательно наблюдают за российско-белорусскими учениями, а также развертыванием российских войск на границе, в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях.

По данным Минобороны, украинская разведка обменивается информацией в режиме реального времени с международными союзниками.

— В настоящее время все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов, — сообщает оборонное ведомство.

Уточняется, что плановыми мероприятиями по пресечению всех возможных угроз занимаются ВСУ, Нацгвардия, пограничники, СБУ и другие правохранительные органы.

В Минобороны напомнили, что в ближайшие дни и до 20 февраля состоятся российско-белорусские учения, на фоне которых будет проводиться обучение подразделений Южного военного округа РФ.

— В Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ, за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде, — сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, генерал-лейтенант Валерий Залужный говорил о том, что с октября 2021 года Вооруженные силы принимают все меры для того, чтобы можно было дать отпор агрессору.

Он подчеркнул, что в Украине проводятся скоординированные меры для пресечение любых провокаций со стороны РФ. В стране проводятся учения, а также происходит развертывание Сил территориальной обороны ВСУ.

Резников подчеркнул, что военная помощь, которую Украине оказывают международные союзники, значительно повысила возможности для сопротивления внешним угрозам. В частности, украинские бойцы активно тренируются с оборонительным оружием, предоставленным рядом стран. Помимо прочего, в Украине проводятся учения и подготовка мирного населения из-за возможности боевых действий городских условиях.

Министр добавил, что в Украине реалистично оценивают ситуацию, поскольку располагают всей необходимой информацией.

Резников настоял на том, что вероятность эскалации пока что оценивается как низкая.