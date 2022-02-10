Заметіль-2022: ЗСУ проводять навчання у відповідь на маневри Білорусі та РФ

В Україні розпочалися командно-штабні навчання Заметіль-2022. За даними Генштабу ЗСУ, на маневрах відточуватимуть управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій. Їх називають плановими, але, ймовірно, невипадково вони збіглися у часі зі спільними навчаннями РФ та Білорусі Союзна рішучість-2022. Напевно, щоб у Кремля не виникло бажання щось утнути на нашому кордоні.

Вночі за кілька десятків кілометрів від українсько-білоруського кордону безперестанку лунають звуки стрільби, гуде важка військова техніка і переміщуються тисячі військових.

Навчання військових РФ та Білорусі вже називають одними з наймасштабніших за останні роки. Активні тренувальні бої точаться одразу на чотирьох аеродромах та п’яти полігонах. І всі вони розташовані неподалік України. Туди Росія перекинула не лише живу силу, а й зенітно-ракетні комплекси та різноманітні винищувачі. Точна кількість техніки і військових невідома.

За кілька днів навчання продовжаться на воді. Росіяни вже почали перекривати чотири райони Чорного та Азовського морів. Фактично вони заблокували роботу українських портів. Торговим суднам не лишають жодних коридорів, щоби ті могли дістатися до місця призначення. Навчання на морі триватимуть шість днів – з 13 до 19 лютого.

Тим часом українські військові теж розгортають по всій країні масштабні навчання Заметіль-2022. Та якщо росіяни відпрацьовують наступ, то наші армійці відшліфовують оборону. Вже провели свої тренування десантники.

Нині навколо кордону України щонайменше 140 тис. російських військ. Та президент Володимир Зеленський переконує: мілітаризація наших рубежів – це просто тиск Москви на цивілізований світ. Тож закликає інвесторів та бізнес не панікувати. Про це глава держави заявив на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації.

Водночас Зеленський наголошує, що нині Україна має достатньо сил та озброєння, щоби дати відсіч у разі наступу. Поки що Україна і світ уважно спостерігають за маневрами, які відбуваються навколо нашої країни. Так звана союзна рішучість має завершитися 20 лютого.

Міністерство закордонних справ України вже висловило протест Росії через блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів нібито для проведення військово-морських навчань.

Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

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