Сьогодні, 10 лютого, на території Білорусі стартували масштабні спільні з Росією військові навчання Союзна рішучість – 2022, які триватимуть до 20 лютого.

У Міноборони Росії метою спільних навчань називають відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії, протидії тероризму та захисту інтересів союзної держави.

Російські та білоруські військові практикуватимуться у припиненні проникнення озброєних груп, перекритті каналів постачання зброї та боєприпасів, пошуку, блокуванні та знищенні незаконних збройних формувань та диверсантів, зазначають у Міноборони Білорусі.

Навчання проходитимуть на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих ділянках місцевості Білорусі. Також залучені аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Відомо, що Росія відправила до Білорусі дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, зенітний ракетно-гарматний дивізіон Панцир-С, багатоцільові винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25СМ.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія направила до Білорусі більше військ та військової техніки, аніж будь-коли за останні 30 років. За його словами, чисельність російських військ у Білорусі може зрости до 30 тис. осіб.

Крім того, у Держдепартаменті США повідомили, що Москва може використати спільні російсько-білоруські навчання для вторгнення в Україну з північного напрямку.

Джерело: Міноборони РФ, Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони РФ