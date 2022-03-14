З моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну світова спільнота запровадила проти країни-агресора Росії понад 3 600 санкцій.

Про це розповів сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Загалом проти Росії, в покарання за брутальне порушення міжнародного права та агресію проти України, за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила вже 3 612 обмежувальних заходів. Так називаються санкції юридичною мовою, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що разом із санкційними обмеженнями, які запроваджувалися проти РФ з 2014 року (з часу незаконного захоплення Криму та початку війни на Донбасі), загальна кількість антиросійських санкцій становить 6 366.

Росія стала лідером у світі за кількістю запроваджених проти неї санкцій.

– Наразі РФ випередила Іран та Північну Корею та перетворилася на підсанкційного лідера світу, лідера за кількістю запроваджених проти неї санкцій. Росія в прямому сенсі стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається світ, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що внаслідок такого санкційного удару обвалюється економіка РФ та курс рубля.