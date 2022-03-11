Металургія, розкіш та інвестиції: ЄС підготував четвертий пакет санкцій проти РФ

У п’ятницю, 11 березня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поширила заяву, в якій анонсують четвертий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Зокрема, цю країну позбавлять найбільшого сприяння на ринках ЄС.

– Це скасує важливі переваги, якими користується Росія як член СОТ. Російські компанії більше не отримають привілейованого режиму у наших економіках. Ми також працюватимемо над припиненням прав Росії на членство у провідних багатосторонніх фінансових установах, включно із Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Ми гарантуємо, що Росія не зможе отримати фінансування, позики чи будь-які інші вигоди від цих установ, – сказано у заяві.

Вона додала, що Євросоюз продовжить тиск на еліти РФ, близькі до Володимира Путіна, а також їхні сім’ї.

Наступного тижня має відбутися зустріч міністрів фінансів, внутрішніх справ та юстиції Великої сімки.

Вони збираються координувати робочу групу, яка працюватиме над обмеженнями санкцій проти наближених Путіна.

– Ми стежимо за тим, щоб російська держава та її еліта не могли використати криптоактиви для обходу санкцій. Ми зупинимо групу, близьку до Путіна та архітекторів його війни, від використання цих активів для зростання та передачі свого багатства, – заявила фон дер Ляйєн.

Слідом за США Євросоюз запровадить заборону на експорт до Росії будь-яких предметів розкоші – це стане прямим ударом по російській еліті.

Ще ЄС заборонить імпорт ключових продуктів у металургійному секторі із Російської Федерації.

– Це вразить центральний сектор російської системи, позбавить її мільярдів експортних надходжень та гарантує, що наші громадяни не субсидують війну Путіна, – сказано у заяві.

Крім того, Єврокомісія збирається запропонувати серйозну заборону на нові інвестиції від ЄС в енергетику РФ.