Серпень, 06 в 10:08

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі заїхала колона ворожої техніки.

Про це повідомляє видання The Insider із посиланням на джерела.

Наголошується, що колона прибула на територію АЕС 2 серпня. Вантажівки зупинилися між 1-м та 2-м енергоблоками. Потім частина машин почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку. Сам машинний зал, можливо, замінували.

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За даними іншого джерела, на території АЕС знаходяться близько 500 російських солдатів, БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. Крім того, територія навколо станції замінована загарбниками.

Є інформація, що поблизу села Водяне, що поруч з АЕС, знаходяться ворожі батареї Градів.

Це джерело повідомляє, що під естакадами поблизу енергоблоків російські солдати облаштували склади боєкомплектів. Причому частина боєкомплекту є навіть усередині енергоблоку.

Але чи заміновано сам енергоблок або його використовують для зберігання снарядів, джерелу невідомо.

За даними джерела, захопленням АЕС керував генерал-майор Олексій Домбровський, після чого командування передали генерал-майору Валерію Васильєву.

В Енергоатомі наголошують, що російські окупанти прикриваються Запорізькою АЕС як атомним щитом та знущаються з персоналу станції.

За словами Олександра Старуха, голови Запорізької ОВА, вчора ввечері російські загарбники обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. Там сталася пожежа.

Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Нагадаємо, що російські військові захопили Запорізьку атомну електростанцію на початку березня. Крім того, над станцією неодноразово пролітали російські ракети. А в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС повністю вийшла з-під контролю.

А ще окупанти намагаються приєднати ЗАЕС до російських мереж.

Джерело: The Insider, Олександр Старух, НВ

Фото: ЗАЕС