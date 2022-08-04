Порушені всі принципи ядерної безпеки: у МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС “вийшла з-під контролю”

Серпень, 03 в 21:01

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що найбільша в Європі атомна електростанція ЗАЕС “повністю вийшла з-під контролю”.

Агентство AP пише, що Гроссі звернувся до Росії та України з проханням дозволити експертам відвідати комплекс, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути ядерної катастрофи.

Він підкреслив, що з кожним днем ситуація на захопленому на початку березня росіянами об’єкті стає дедалі небезпечнішою.

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За його словами, на станції були порушені всі принципи ядерної безпеки.

— Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне та небезпечне, – сказав він.

Гроссі підкреслив, що є численні порушення безпеки АЕС, додавши, що електростанція розташована “в місцевості, де триває активна війна”.

— Виникла парадоксальна ситуація, коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати своїми ядерними операціями, що призводить до неминучих моментів тертя та ймовірного насильства, – сказав Гроссі.

Він додав, що хоча МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, вони “недосконалі” та “неоднорідні”.

Гроссі також заявив, що делегація МАГАТЕ повинна прибути на станцію для інспекції, аби з’ясувати, що там насправді відбувається. Але для цього їй необхідний захист.

Очільник організації вважає, що присутність представників МАГАТЕ на ЗАЕС стане “стримувальним фактором для будь-якого акту насильства проти цієї атомної електростанції”.

Наприкінці червня повідомлялося, що російські загарбники в Енергодарі масово викрадають працівників Запорізької атомної електростанції та мирних жителів.