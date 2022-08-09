Серпень, 09 в 13:00

Питання проведення прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Володимиром Путіним зараз є неактуальним.

Про це заявив в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він пояснив, що український лідер прагне мінімізувати втрати чи негативні наслідки у війні. Саме тому в перші місяці після повномасштабного вторгнення військ РФ Зеленський неодноразово заявляв про готовність особисто говорити з Путіним.

Зараз дивляться

Проте зараз на Банковій дотримуються позиції, що спочатку Росія повинна зазнати низки тактичних поразок на фронті, оскільки без цього позиція Москви на переговорах буде неадекватною.

– Президент свідомий того, що Росія, якщо вона не отримає на полі бою низку суттєвих тактичних поразок, не буде адекватно сприймати будь-які переговори. Він це абсолютно чітко розуміє. І він це доводить, до речі, партнерам: якщо ви хочете, щоб ми дійсно сіли і говорили про щось, то потрібно спочатку довести силою, що Україна потужніша з військової точки зору, з точки зору стратегії і тактики і з точки зору управління військовою операцією, ніж РФ. Тоді можна вести переговори, – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що переговори з РФ “безумовно потрібно буде вести”, проте ключове питання полягає в тому, на яких підставах і з яких позицій вони відбуватимуться.

На уточнююче запитання, чи дійсно прямо зараз питання переговорів Зеленського та Путіна є не актуальним, Подоляк відповів: Абсолютно не актуально.

Радник керівника ОПУ також поінформував, що зараз канали зв’язку між Банковою і Кремлем “практично відсутні”. Наразі залишилися лише ті канали, за допомогою яких відбуваються переговори щодо обміну тілами загиблих та обміну полоненими.

– Ми вже навіть про гуманітарні коридори не можемо говорити, тому що Росія – це не та країна, для якої існують поняття гуманістичного підходу до ведення війни чи до того, як треба поводитися з людьми на окупованих територіях, – додав Подоляк.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у результативність мирних переговорів із главою РФ Володимиром Путіним, оскільки Кремль розмовляє мовою ультиматумів.