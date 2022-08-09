Август, 09 в 13:00

Вопрос проведения прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным сейчас неактуален.

Об этом заявил в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он объяснил, что украинский лидер стремится минимизировать потери или негативные последствия войны. Поэтому в первые месяцы после полномасштабного вторжения войск РФ Зеленский неоднократно заявлял о готовности лично говорить с Путиным.

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Однако сейчас на Банковой придерживаются позиции, что сначала Россия должна потерпеть ряд тактических поражений на фронте, поскольку без этого позиция Москвы на переговорах будет неадекватной.

– Президент осознает, что Россия, если она не получит на поле боя ряд существенных тактических поражений, не будет адекватно воспринимать какие-либо переговоры. Он это совершенно ясно понимает. И он это доказывает, кстати, партнерам: если вы хотите, чтобы мы действительно сели и говорили о чем-то, нужно сначала доказать силой, что Украина мощнее с военной точки зрения, с точки зрения стратегии и тактики и с точки зрения управления военной операцией, чем РФ. Тогда можно вести переговоры, – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что переговоры с РФ “безусловно нужно будет вести”, однако ключевой вопрос состоит в том, на каких основаниях и с каких позиций они будут проходить.

На уточняющий вопрос, действительно ли прямо сейчас вопрос переговоров Зеленского и Путина не актуален, Подоляк ответил: Абсолютно не актуален.

Советник руководителя ОПУ также проинформировал, что сейчас каналы связи между Банковой и Кремлем практически отсутствуют. Остались только те каналы, с помощью которых проходят переговоры по обмену телами погибших и обмену пленными.

– Мы уже даже о гуманитарных коридорах не можем говорить, потому что Россия – это не та страна, для которой существуют понятия гуманистического подхода к ведению войны или к тому, как нужно обращаться с людьми на оккупированных территориях, – добавил Подоляк.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в результативность мирных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, поскольку Кремль говорит на языке ультиматумов.