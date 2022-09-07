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Факти / Україна / Політика

Путін публічно зізнався в агресії проти України, необхідний спецтрибунал – Кулеба

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів підтримати створення спецтрибуналу у справі про злочин агресії РФ проти України.

– Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: “Ми зробили це свідомо”. Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Справедливість повинна бути досягнута, – написав дипломат у Twitter.

 

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Такою була його відповідь на виступ президента РФ Володимира Путіна на Східному економічному форумі у Владивостоці, де той заявив, що відповідь Росії “на потенційні загрози, що виходять з України, була обрана свідомо”.

Створення Спеціального трибуналу вже підтримали ПАРЄ, Європарламент, Парламентські асамблеї НАТО та ОБСЄ, а також Сейм Литовської Республіки.

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