Путін публічно зізнався в агресії проти України, необхідний спецтрибунал – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав партнерів підтримати створення спецтрибуналу у справі про злочин агресії РФ проти України.

Putin has just publicly confessed to the crime of aggression against Ukraine: “We did it consciously”. I once again call on all states: back the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The crime is in the plain sight. Justice must be served.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022