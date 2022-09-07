Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал партнеров поддержать создание спецтрибунала по делу о преступлении агрессии РФ против Украины.

– Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: “Мы сделали это сознательно”. Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Справедливость должна быть достигнута, – написал дипломат в Twitter.

 

Таков был его ответ на выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где тот заявил, что ответ России “на потенциальные угрозы, исходящие из Украины, был избран сознательно”.

Создание Специального трибунала уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также Сейм Литовской Республики.

