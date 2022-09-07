Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал партнеров поддержать создание спецтрибунала по делу о преступлении агрессии РФ против Украины.

– Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: “Мы сделали это сознательно”. Я еще раз призываю все государства: поддержите создание Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Справедливость должна быть достигнута, – написал дипломат в Twitter.

Putin has just publicly confessed to the crime of aggression against Ukraine: “We did it consciously”. I once again call on all states: back the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The crime is in the plain sight. Justice must be served. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

Таков был его ответ на выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где тот заявил, что ответ России “на потенциальные угрозы, исходящие из Украины, был избран сознательно”.

Создание Специального трибунала уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также Сейм Литовской Республики.

