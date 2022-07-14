Кулеба в Гаазі закликав створити Спецтрибунал для Путіна та інших керівників РФ

Липень, 14 в 14:55

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час виступу на міжнародній конференції щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні, яка відкрилася 14 липня в Гаазі (Нідерланди), закликав міжнародних партнерів розглянути можливість укладення угоди щодо створення Спеціального трибуналу для покарання вищого керівництва країни-агресора.

Таку необхідність дипломат пояснив тим, що у той час як міжнародне кримінальне правосуддя має достатні інструменти для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, наявні інституції постають перед об’єктивними правовими перешкодами у розслідуванні агресії проти України.

За його словами, створення трибуналу доповнить зусилля Міжнародного кримінального суду та інших міжнародних судів.

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Кулеба нагадав, що створення Спеціального трибуналу вже підтримали ПАРЄ, Європарламент, Парламентські асамблеї НАТО та ОБСЄ, а також Сейм Литовської Республіки.

– Україна закликає міжнародних партнерів розглянути можливість укладення угоди про створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Я закликаю всі сторони невідкладно приступити до реалізації ініціативи, – сказав він у промові.

Міністр також назвав п’ять параметрів, які Україна пропонує покласти в основу Спецтрибуналу:

Застосування правил і підходів МКС, викладених у Римському статуті. Юрисдикція трибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії РФ проти України. Матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави. Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави чи офіційний статус іншої посадової особи, не звільнятиме її від індивідуальної кримінальної відповідальності та не пом’якшуватиме покарання. Розглядатиме лише злочини агресії проти України та буде створений як міжнародний спеціальний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.

– Тисячі невинних жертв цього злочину агресії заслуговують на справедливість. Справедливість також необхідна міжнародній спільноті в цілому, щоб покарати найбільше порушення міжнародного права з часів Другої світової війни, – підсумував Кулеба.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова також бере участь у міжнародній конференції. Сьогодні вона зустрічається з представниками МКС та Євросоюзу, щоб обговорити розслідування воєнних злочинів, скоординувати обмін доказами, стратегію переслідування та правову базу притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

– Світ об’єднався з Україною, щоб знайти ефективні засоби притягнення Росії до відповідальності за звірства, які її війська чинять на нашій землі, — написала вона у Twitter.

Сьогодні в Гаазі стартує конференція #UAC, організована урядом Нідерландів, @IntlCrimCourt, @EU_Commission. Світ єднається навколо ????????, щоб знайти ефективні механізми притягнення росії до відповідальності за звірства, які її війська чинять на нашій землі. #RussianWarCrimes — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) July 14, 2022

За даними Офісу генпрокурора, Україна ідентифікувала понад 600 підозрюваних у воєнних злочинах і почала кримінальне переслідування близько 80 з них.

За законодавством України вже засуджено двох російських військових.