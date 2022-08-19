Серпень, 19 в 14:45

Війна Росії проти України остаточно завершиться тоді, коли розвалиться нинішній режим у РФ із імперським менталітетом.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Суспільному, яке транслювалося в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, Кремль не залишить ідею зруйнувати Україну як націю, її історію: це глибоко сидить у голові Володимира Путіна.

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– Не хочу нікого розчаровувати, але я абсолютно впевнений, що ця війна триватиме до моменту, коли буде зруйнований цей російський режим. Він завжди буде прагнути зруйнувати Україну. Звичайно, можливі припинення вогню, перемир’я, різні ідеї. Але в Москві ніколи не зникне ідея зруйнувати Україну, – зазначив Клімкін.

Ексміністр додав, що завершення війни або хоча б припинення вогню та переговори залежать від втрат військ РФ, зокрема, й на полі бою.

Паралельно Захід демонструє, що вже не погодиться на якісь компроміси з агресором.

– Це означає, що війна буде виграна, коли перезавантажиться цей російський режим, якому зіб’є мозок, якому більше не будуть приходити в голову ідеї про реінкарнацію імперії Радянського Союзу, коли він буде думати про Росію, а не про імперію. Отоді закінчиться війна, – заявив Клімкін.

Він пояснив, що відносить до нинішнього режиму не лише кремлівського диктатора Путіна, а й російські еліти та росіян.

Клімкін уточнив, що якщо Путіна не стане, це не означає, що наступник буде кращим.

– Якщо хочете моє розуміння, наступна реінкарнація цієї імперії може бути ще гірша, ніж сьогодні, – вважає він.

Клімкін наголосив, що завершення війни й перемога в ній України означатиме кінець Росії як імперії та кінець її імперської ментальності. А найкращою гарантією безпеки для нашої держави буде якомога швидша інтеграція в Євросоюз та НАТО.

– Це не означає, що весь час триватимуть бойові дії, що не буде припинення вогню. Це не означає, що на нашій території не буде військ НАТО, я абсолютно впевнений що будуть. Що момент цей настане, і ми будемо членом НАТО, членом Євросоюзу… Але в Москві завжди вважатимуть, що Україну потрібно зруйнувати. Це означає, що війна буде гібридна, на фронтах. Вони завжди будуть вести цю війну, оскільки вона робить цей режим, імперію легітимною… Як тільки зникне цей сенс, остаточно і назавжди буде завершена війна. І я впевнений, що вона буде завершена, – підсумував Клімкін.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозував, що війна завершиться виходом на українські кордони станом на 1991 рік. За його словами, це можливо вже наступного року.