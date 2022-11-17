Листопад, 17 в 17:22

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вироки, які суд у Гаазі виніс фігурантам справи про збиття літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом у липня 2014 року.

Відповідний коментар глава держави оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення суду є важливим, проте на лаві підсудних мають опинитися й ті, хто віддавав накази збити літак.

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– Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію, – наголосив Зеленський.

Він висловив упевненість, що покарання за всі злочини та звірства РФ, і минулі, і нинішні, буде неминучим.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2022

Як відомо, 17 листопада суд у Гаазі визнав винними у аварії цивільного літака та у вбивстві 298 осіб трьох із чотирьох фігурантів справи МН17.

Зокрема, суд визнав доведеною провину полковника запасу ФСБ РФ, терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Старшого офіцера ГРУ РФ у відставці Сергія Дубінського та командира розвідувального підрозділу терористичного формування “ДНР” Леоніда Харченка визнано співучасниками запуску ракети. Суд заочно засудив усіх трьох до довічного терміну. Суму компенсації родичам жертв катастрофи MH17 оцінили в більш ніж €16 млн.

Ще одного фігуранта – Олега Пулатова – суд оголосив невинним у справі про катастрофу.

За весь період слідчих дій жоден із підозрюваних до суду не з’явився. Водночас Олег Пулатов був представлений адвокатами.