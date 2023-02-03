У п’ятницю, 3 лютого, до Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель для участі в 24-му саміті Україна-ЄС.

Про це він поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті, оприлюднивши фото з Софійської площі.

Шарль Мішель запевнив у подальшій підтримці України.

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– Знову в Києві, на саміт ЄС-Україна разом із президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Наша рішучість не ослабне. Ми також підтримуватимемо вас на кожному кроці вашого шляху до ЄС, – наголосив Мішель.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF There will be no let up in our resolve. We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

Як зазначили в пресслужбі Єврокомісії, ключовими питаннями порядку денного саміту Україна-ЄС будуть:

європейський шлях України;

реакція Євросоюзу на російське вторгнення;

формула миру з 10 кроків, ініційована президентом Володимиром Зеленським;

відбудова України та допомога;

глобальна продовольча безпека.

The 24th summit between the EU and Ukraine takes place today. On the agenda: ????Ukraine’s European path

????The EU’s response to Russia’s war

????Ukraine’s initiatives for a just peace and accountability

????Reconstruction and reliefs

????Global food security#StandWithUkraine pic.twitter.com/qWyNQRJAvO — European Commission ???????? (@EU_Commission) February 3, 2023

Як відомо, напередодні, 2 лютого, до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з делегацією єврокомісарів, серед яких і Жозеп Боррель.

Вони взяли участь у перших в історії України міжурядових консультаціях між Кабінетом міністрів та Єврокомісією. За їх підсумками була підписана угода з ЄС про участь у програмі Єдиний ринок.

Водночас Рада ЄС погодила виділення Україні сьомого пакету військової допомоги на €500 млн, а також €45 млн для тренувань українських військових.

Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз додатково підготує 15 тис. українських військових. Загальна кількість українських захисників, які пройдуть тренування, сягне 30 тис.

Фото: Twitter-акаунт Шарля Мішеля