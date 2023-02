ЄС підготує ще 15 тис. українських солдатів та надасть €25 млн на розмінування територій – Боррель

Європейський Союз підготує ще 15 тис. українських військових, а також виділить €25 млн на розмінування території нашої держави.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

(1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz

Зараз дивляться — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023 Також глава європейської дипломатії оголосив, що ЄС надасть €25 млн для підтримки зусиль з розмінування. – Захист цивільних осіб та їх засобів до існування є пріоритетом, – зауважив він. Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель прибули до України. Мета робочого візиту – подальше поглиблення підтримки та співпраці. За словами Борреля, він хоче передати потужний сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну. Читайте ЄС оголосить про виділення Україні €400 млн для підтримки реформ – Bloomberg

