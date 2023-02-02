ЄС підготує ще 15 тис. українських солдатів та надасть €25 млн на розмінування територій – Боррель

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

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— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Також глава європейської дипломатії оголосив, що ЄС надасть €25 млн для підтримки зусиль з розмінування.

– Захист цивільних осіб та їх засобів до існування є пріоритетом, – зауважив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель прибули до України.

Мета робочого візиту – подальше поглиблення підтримки та співпраці. За словами Борреля, він хоче передати потужний сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну.