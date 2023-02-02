ЄС підготує ще 15 тис. українських солдатів та надасть €25 млн на розмінування територій – Боррель
Європейський Союз підготує ще 15 тис. українських військових, а також виділить €25 млн на розмінування території нашої держави.
Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
– Росія повернула війну до Європи, але Україна продовжує чинити опір. Радий повідомити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що Місія військової допомоги ЄС EU MAM навчить додатково 15 тис. українських солдатів, внаслідок чого загальна кількість навченого персоналу EU MAM досягне 30 тис. осіб, – написав він у Twitter.
Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.
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— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023
Також глава європейської дипломатії оголосив, що ЄС надасть €25 млн для підтримки зусиль з розмінування.
– Захист цивільних осіб та їх засобів до існування є пріоритетом, – зауважив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель прибули до України.
Мета робочого візиту – подальше поглиблення підтримки та співпраці. За словами Борреля, він хоче передати потужний сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну.