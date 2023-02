Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет військової допомоги у €500 млн в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), а також €45 млн для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Today, the Council of the EU has allocated the seventh package of €500 million through the EPF and an additional €45 million to the EU military assistance mission. I am thankful for the EU’s vital security assistance which brings us closer to defeating the Russian aggressor.

Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2023 Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до €3,6 млрд. В Раді ЄС наголосили, що Євросоюз залишається "непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії". Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає від ЄС ще 2,4 тис. генераторів. Також, за її словами, ЄС надасть нашій державі 35 млн LED-ламп замість раніше анонсованих 30 млн. Читайте Зеленський отримав звіт щодо другої частини опитувальника для членства України в ЄС

