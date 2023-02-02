ЄС виділив €500 млн військової допомоги Україні та €45 млн для тренувальної місії
Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет військової допомоги у €500 млн в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), а також €45 млн для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Я вдячний ЄС за життєво важливу безпекову допомогу, яка наближає нас до перемоги над російським агресором, – написав він.
Today, the Council of the EU has allocated the seventh package of €500 million through the EPF and an additional €45 million to the EU military assistance mission. I am thankful for the EU’s vital security assistance which brings us closer to defeating the Russian aggressor.Зараз дивляться
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2023
Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до €3,6 млрд.
В Раді ЄС наголосили, що Євросоюз залишається “непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії”.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає від ЄС ще 2,4 тис. генераторів.
Також, за її словами, ЄС надасть нашій державі 35 млн LED-ламп замість раніше анонсованих 30 млн.