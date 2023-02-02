Лютий, 02 в 17:54

Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет військової допомоги у €500 млн в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), а також €45 млн для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.