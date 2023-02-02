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Факти / Україна

ЄС виділив €500 млн військової допомоги Україні та €45 млн для тренувальної місії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапор ЄС
Фото: Depositphotos

Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет військової допомоги у €500 млн в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), а також €45 млн для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Я вдячний ЄС за життєво важливу безпекову допомогу, яка наближає нас до перемоги над російським агресором, – написав він.

Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до €3,6 млрд.

В Раді ЄС наголосили, що Євросоюз залишається “непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії”.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає від ЄС ще 2,4 тис. генераторів.

Також, за її словами, ЄС надасть нашій державі 35 млн LED-ламп замість раніше анонсованих 30 млн.

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