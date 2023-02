В пятницу, 3 февраля, в Киев прибыл президент Европейского Совета Шарль Мишель для участия в 24-м саммите Украина-ЕС.

Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, обнародовав фото с Софийской площади.

Шарль Мишель заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF

There will be no let up in our resolve.

We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023