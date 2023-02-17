Лютий, 17 в 15:52

Сьогодні, 17 лютого, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте говорили у Києві про військову допомогу Україні. Водночас постачання бойових літаків, за їхніми словами, потребує подальшого опрацювання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Питання літаків складніше, ніж танкова коаліція. Ми точно працюватимемо над цією коаліцією. Ми розпочали розмову про тренування. Це питання до всього світу, тому що це залежить не від однієї країни. Це питання багатьох складових. Україна наполеглива у тих речах, які захищають наші цінності. Будемо вірити, що в цьому напрямі ми матимемо результат, – сказав Зеленський.

Рютте також висловив сподівання, що це питання вдасться вирішити так само, як вдалося з танками.

Зараз дивляться

– Вважатимемо, що будуть постачання і тренування, але я не готовий наразі говорити на цю тему. Те, що Нідерланди схиляються, щоб поставити ці літаки – так. Але далі я про це не говорив би, тому що це може не допомогти досягти рішення, – зазначив він.

17 лютого до Києва з робочим візитом прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.