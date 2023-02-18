Лютий, 18 в 21:33

Україна отримала важливі сигнали щодо постачання далекобійних ракет та іншої зброї під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить у Німеччині.

Про це у вечірньому зверненні 18 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.

Він заявив, що в дискусіях на конференції домінувала саме тема української перемоги.

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– Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України. Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста, – сказав він.

Зеленський наголосив, що тиск світу на Росію має бути таким, щоб країна-агресор не встигала знаходити нові форми терору.

Також глава держави анонсував вагомі новини щодо безпеки України наступного тижня.

– За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та народу. Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки, – наголосив він.