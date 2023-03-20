Перестановки в Кабмине: Рада отправила в отставку Шкарлета, Рябикина и Федорова
В понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
За соответствующее решение проголосовали 295 нардепов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность).
По его словам, народные депутаты также отправили в отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Следует отметить, что Федорова назначат на новую должность с более широкими функциями.
– Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании, – подчеркнул Гончаренко.
Об этом ранее сообщал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отмечал, что Федоров будет заниматься “еще рядом направлений, кроме диджитализации”. Поэтому его будущая должность будет называться: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
Павел Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности с ноября 2021 года. Есть информация, что он теперь может стать послом Украины в Китае.
Вместо этого новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности может стать бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.
Сергей Шкарлет возглавлял Минобразования с декабря 2020 года. До этого он был ректором университета Черниговская политехника. В должности министра его может заменить директор Малой академии наук Оксен Лисовой.
По данным нардепа Ярослава Железняка (Голос), назначение Лисового и Камышина состоится на следующем пленарном заседании.
Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Telegram-канал Алексея Гончаренко