Март, 20 в 14:09

В понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

За соответствующее решение проголосовали 295 нардепов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность).

По его словам, народные депутаты также отправили в отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина и вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сейчас смотрят

Следует отметить, что Федорова назначат на новую должность с более широкими функциями.

– Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании, – подчеркнул Гончаренко.

Об этом ранее сообщал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отмечал, что Федоров будет заниматься “еще рядом направлений, кроме диджитализации”. Поэтому его будущая должность будет называться: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

Павел Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности с ноября 2021 года. Есть информация, что он теперь может стать послом Украины в Китае.

Вместо этого новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности может стать бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

Сергей Шкарлет возглавлял Минобразования с декабря 2020 года. До этого он был ректором университета Черниговская политехника. В должности министра его может заменить директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

По данным нардепа Ярослава Железняка (Голос), назначение Лисового и Камышина состоится на следующем пленарном заседании.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Telegram-канал Алексея Гончаренко