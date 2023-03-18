Звільнення Шкарлета та Рябікіна: Шмигаль анонсував кадрові зміни на наступний тиждень

Березень, 18 в 16:48

На засіданні фракції політичної партії Слуга народу обговорили кадрові зміни в Уряді на наступний тиждень, зокрема, звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Пре це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на його місце буде призначено Оксена Лісового.

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При цьому постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у Верховній Раді України вже зареєстрована заява про відставку Шкарлета.

Крім того, планується звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Його місце займе Олександр Камишін.

– Крім того, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України, – повідомив Шмигаль.

Щодо Рябікіна та Федорова у Раді також зареєстровані відповідні заяви.

До речі, Факти ICTV публікували раніше біографію Оксена Лісового.