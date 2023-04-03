Квітень, 03 в 10:06

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, з офіційним візитом відвідає Польщу.

Про це повідомили у канцелярії польського президента Анджея Дуди.

Володимир Зеленський проведе зустрічі із поляками та українцями, які проживають у Польщі.

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– У середу, 5 квітня, ми очікуємо на офіційний візит президента України до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у нас, – йдеться у повідомленні.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent ???????? w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

В Офісі президента України поки що нічого не повідомили про поїздку Зеленського до Польщі.