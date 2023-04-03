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Факти / Україна / Політика

Зеленський відвідає Польщу: коли запланований візит президента

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Дуда і Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, з офіційним візитом відвідає Польщу.

Про це повідомили у канцелярії польського президента Анджея Дуди.

Володимир Зеленський проведе зустрічі із поляками та українцями, які проживають у Польщі.

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– У середу, 5 квітня, ми очікуємо на офіційний візит президента України до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у нас, – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента України поки що нічого не повідомили про поїздку Зеленського до Польщі.

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