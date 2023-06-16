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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Закон про нацменшини: Стефанішина пояснила, якою буде реакція України на висновки Венеціанської комісії

Ольга Стефанішина
Фото: УНІАН

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що висновки Венеціанської комісії щодо Закону про нацменшини мають рекомендаційний характер.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

– Це рекомендація, вони мають рекомендаційний характер. І очевидно, що оцінюватися політично їх імплементація буде вже у жовтні, коли ми говоритимемо про відкриття переговорів з ЄС. І я дуже сумніваюся, що будь-хто з лідерів Європи буде готовий просити Україну врегулювати питання прав російськомовної меншини, – наголосила вона.

Стефанішина також звернула увагу на те, що такого поняття, як організована російськомовна меншина, немає ніде, тому, говорячи про цей закон, треба усвідомлювати, що йдеться передусім про населення, яке проживає компактно і має специфічне етнічне походження.

– Із точки зору російської гібридної пропаганди йдеться не про російські меншини, а про “рускоязичноє насєлєніє”. Тому будемо сподіватися, що Єврокомісія визнає РФ спонсором тероризму і такою, що підриває демократію та основні принципи верховенства права, а не змушуватиме Україну заплющувати очі на війну й робити вигляд, що РФ наш друг, – пояснила вона.

Водночас Стефанішина зауважила, що загалом висновки Венеціанської комісії не здивували, оскільки її “експерти керувалися лише буквою стандартів, якихось правил, не беручи до уваги контекст”.

– Ми знали, що такі позиції матимуть місце, і навіть більше, коли ми голосували за інше законодавство щодо медіа, там також були певні обмеження щодо російськомовного контенту…Українці знають контекст найкраще і не приймали це близько до серця, тому сконцентрувалися на рекомендаціях, які стосуються безпосередньо закону про нацменшини і того, що пов’язано з євроінтеграційним курсом, – додала дипломат.

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Два дні тому Венеціанська комісія рекомендувала переглянути або уточнити низку положень закону Про національні меншини. Зокрема, не беручи до уваги ситуацію з війною, там заявили, що Україна не може карати за пропаганду та популяризацію держави-агресора.

Війна в Україні, Ольга Стефанішина, Російська мова, Україна-ЄС, Україна-Росія
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