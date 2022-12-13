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Одна з вимог до кандидатства в ЄС виконана: Рада ухвалила закон про нацменшини

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Кримські татари_День кримськотатарського прапору 2020
Фото: Depositphotos

Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) України, який є однією з вимог Брюсселя для вступу в Європейський Союз.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від фракції Слуга народу Ярослав Железняк, 324 парламентарі проголосували “за” ухвалення документа.

– Одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС виконана, – прокоментував рішення ВРУ Железняк.

У пояснювальній записці до закону йдеться про закріплення у законах України визначення “національних меншин (спільнот)”, а також їхні права, свободи та обов’язки, разом з особливостями відповідної державної політики.

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Зокрема, вперше на рівні законодавства було закріплено повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює держполітику у сфері захисту прав та свобод осіб, що належать до національних меншин (спільнот).

Проєкт закону також передбачає утворення консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади різних рівнів, а також центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах. Окремо регламентується питання міжнародного співробітництва та закордонних зв’язків національних меншин (спільнот).

Законопроєкт про національні меншини був однією з вимог Єврокомісії, що мав підтвердити рух України до Євросоюзу.

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