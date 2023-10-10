Зеленський підписав закон про повернення та відкриття е-декларацій
Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування та відкриття декларацій чиновників.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначено, що документ 10 жовтня повернуто з підписом президента.
Що відомо про відновлення електронного декларування
Електронне декларування для урядовців скасували після початку повномасштабної війни РФ проти України.
5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників. Водночас депутати не ухвалили одну з головних правок до закону, а саме – про негайне відкриття реєстру декларацій.
Згодом на сайті Офісу президента України було оприлюднено петиція, в якій Володимира Зеленського закликали не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт. Необхідні 25 тис. голосів петиція набрала за рекордний час – три години.
12 вересня президент наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.
20 вересня Верховна Рада підтримала виправлений закон про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.
Завантаження
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко