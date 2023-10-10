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Політика
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський підписав закон про повернення та відкриття е-декларацій

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування та відкриття декларацій чиновників.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що документ 10 жовтня повернуто з підписом президента.

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Що відомо про відновлення електронного декларування

Електронне декларування для урядовців скасували після початку повномасштабної війни РФ проти України.

5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників. Водночас депутати не ухвалили одну з головних правок до закону, а саме – про негайне відкриття реєстру декларацій.

Згодом на сайті Офісу президента України було оприлюднено петиція, в якій Володимира Зеленського  закликали не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт. Необхідні 25 тис. голосів петиція набрала за рекордний час – три години.

12 вересня президент наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

20 вересня Верховна Рада підтримала виправлений закон про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.

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Верховна Рада

Джерело: Верховна Рада
Володимир Зеленський, Е-декларації
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