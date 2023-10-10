Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования и открытии деклараций чиновников.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Указано, что документ 10 октября возвращен с подписью президента.
Что известно о восстановлении электронного декларирования
Электронное декларирование для чиновников отменили после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников. В то же время депутаты не приняли одну из главных поправок к закону, а именно — о немедленном открытии реестра деклараций.
Впоследствии на сайте Офиса президента Украины была обнародована петиция, в которой Владимира Зеленского призвали не подписывать принятый Верховной Радой законопроект. Необходимые 25 тыс. голосов петиция набрала за рекордное время — три часа.
12 сентября президент наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.
20 сентября Верховная Рада поддержала исправленный закон о восстановлении е-декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.
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