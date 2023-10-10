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Политика
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Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования и открытии деклараций чиновников.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Указано, что документ 10 октября возвращен с подписью президента.

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Что известно о восстановлении электронного декларирования

Электронное декларирование для чиновников отменили после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников. В то же время депутаты не приняли одну из главных поправок к закону, а именно — о немедленном открытии реестра деклараций.

Впоследствии на сайте Офиса президента Украины была обнародована петиция, в которой Владимира Зеленского призвали не подписывать принятый Верховной Радой законопроект. Необходимые 25 тыс. голосов петиция набрала за рекордное время — три часа.

12 сентября президент наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.

20 сентября Верховная Рада поддержала исправленный закон о восстановлении е-декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.

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Верховна Рада

Источник: Верховная Рада
Владимир Зеленский, Е-декларации
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